Певица Монеточка повторит "Рождественские встречи" Пугачевой

Певица Монеточка повторит "Рождественские встречи" Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полюбившийся многим формат вернется на сцену

Известная уральская исполнительница Монеточка запланировала на январь проведение "Рождественских встреч" в стиле певицы Аллы Пугачевой. Этот формат у многих ассоциируется с праздничной атмосферой и наверняка придется по вкусу зрителям.

Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гардымова) решила организовать данное мероприятие 9 января, уже после празднования Рождества. Концерт пройдет в российской столице, в московском зале "Известия Hall". Такой информацией с фанатами артистки поделились представители концертного агентства Pop Farm.

Организаторы праздничного мероприятия напомнили, что на протяжении многих лет российские зрители отмечали торжество вместе с любимыми артистами. "Рождественские встречи" придумала и вела до 2012 года Алла Борисовна. Эксперты по проведению шоу отметили, что за минувшие годы поп-музыка серьезно изменилась, что, разумеется, учтено в новых "Встречах".

Формат претерпел некоторые корректировки. Молодая артистка будет проводить построждественскую встречу. На концерт приглашены гости Монеточки, сама певица во время выступления "превратится в 11 разных артистов". Купить билет на данное мероприятие можно за сумму от 1500 рублей.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, кому примадонна отечественной эстрады успела испортить карьеру за долгие годы своей популярности. От ненависти Аллы Пугачевой пострадали Валентина Легкоступова и Ангелина Вовк.

Источник: Pop Farm ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей