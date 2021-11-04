Полюбившийся многим формат вернется на сцену

Известная уральская исполнительница Монеточка запланировала на январь проведение "Рождественских встреч" в стиле певицы Аллы Пугачевой. Этот формат у многих ассоциируется с праздничной атмосферой и наверняка придется по вкусу зрителям.



Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гардымова) решила организовать данное мероприятие 9 января, уже после празднования Рождества. Концерт пройдет в российской столице, в московском зале "Известия Hall". Такой информацией с фанатами артистки поделились представители концертного агентства Pop Farm.

Организаторы праздничного мероприятия напомнили, что на протяжении многих лет российские зрители отмечали торжество вместе с любимыми артистами. "Рождественские встречи" придумала и вела до 2012 года Алла Борисовна. Эксперты по проведению шоу отметили, что за минувшие годы поп-музыка серьезно изменилась, что, разумеется, учтено в новых "Встречах".

Формат претерпел некоторые корректировки. Молодая артистка будет проводить построждественскую встречу. На концерт приглашены гости Монеточки, сама певица во время выступления "превратится в 11 разных артистов". Купить билет на данное мероприятие можно за сумму от 1500 рублей.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, кому примадонна отечественной эстрады успела испортить карьеру за долгие годы своей популярности. От ненависти Аллы Пугачевой пострадали Валентина Легкоступова и Ангелина Вовк.