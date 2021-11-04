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Накануне
стало известно, что Украина снова расширила черный список российских артистов,
которые "представляют угрозу" нацбезопасности. По предложению СБУ он пополнился
еще тремя десятками имен. По ошибке в список затесался и украинский артист
Валентин Томусяк. Об этом со ссылкой на СМИ Незалежной пишет РИА Новости.
Жена актера заявила журналистам, что случившееся, по ее мнению, связано с фильмом "Солнцепек" о войне на Донбассе, которую сняли в России. В картине Томусяк не снимался. Однако женщина подозревает, что его подставили. По ее словам, на одном из российских порталов о театре и кино кто-то "случайно или умышленно" обозначил ее супруга как одного из актеров, участвовавших в съемках. Жена Томусяка сообщила, что связалась с администрацией сайта и информацию удалили, это было месяц назад.
Возмущенная дама также направила запросы в СБУ и Минкульт и теперь ждет ответа.
Напомним, что сейчас в пресловутом украинском списке находится немало известных российских артистов. Среди них Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум и другие. Ранее "Утро" писало об актерах из фильма "Солнцепек", которых признали "угрозой нацбезопасности".
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