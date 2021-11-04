Женщина заявила, что артиста могли подставить

Накануне стало известно, что Украина снова расширила черный список российских артистов, которые "представляют угрозу" нацбезопасности. По предложению СБУ он пополнился еще тремя десятками имен. По ошибке в список затесался и украинский артист Валентин Томусяк. Об этом со ссылкой на СМИ Незалежной пишет РИА Новости.



Жена актера заявила журналистам, что случившееся, по ее мнению, связано с фильмом "Солнцепек" о войне на Донбассе, которую сняли в России. В картине Томусяк не снимался. Однако женщина подозревает, что его подставили. По ее словам, на одном из российских порталов о театре и кино кто-то "случайно или умышленно" обозначил ее супруга как одного из актеров, участвовавших в съемках. Жена Томусяка сообщила, что связалась с администрацией сайта и информацию удалили, это было месяц назад.

Возмущенная дама также направила запросы в СБУ и Минкульт и теперь ждет ответа.

Напомним, что сейчас в пресловутом украинском списке находится немало известных российских артистов. Среди них Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум и другие. Ранее "Утро" писало об актерах из фильма "Солнцепек", которых признали "угрозой нацбезопасности".