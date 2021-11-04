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Знаменитый российский актер Станислав Садальский в последнее время славится своими резкими суждениями на злободневные темы. В этот раз он решил пройтись по отечественному кинематографу. По мнению Садальского, качество современных кинопродуктов оставляет желать лучшего.
Артист, ставший всесоюзно известным после роли в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя", очень обеспокоен тем, что в сфере кинематографа все строится на коррупции и блате. Садальский с прискорбием констатировал, что теперь на экраны попадают люди без образования и актерского таланта. Достаточно быть "женой или любовницей" какого-нибудь влиятельного человека, и все двери будут открыты.
Садальский разразился гневной тирадой на своей странице в социальной сети. Станислав убежден, что сейчас в сфере кинематографа не осталось ни одного достойного артиста или режиссера.
"Болтается всякое на экране и в ТВ-проруби", – с сожалением пишет артист.
Он уверен, что сегодня, за что бы не брались современные культурные деятели, все превращается в "коричневое изделие". Садальский отметил, что в такой атмосфере уже не появятся выдающие артисты и режиссеры, которыми всегда славился Советский Союз.
К слову, недавно Садальский обрушился с критикой на Юлию Пересильд. Артист считает, что ее полет в космос является инсценировкой.
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