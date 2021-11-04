Галкин попал в украинский черный список

Галкин попал в украинский черный список
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Перечень российских артистов неустанно пополняют в Незалежной

Юмориста Максима Галкина признали "угрозой" нацбезопасности Украины. Имя супруга Аллы Пугачевой появилось в черном списке, опубликованном на сайте Минкульта. Перечень артистов был отредактирован в четверг, 4 ноября.

Галкин стал одним из многих музыкантов и актеров, которых украинская сторона считает угрожающими национальной безопасности страны. В курсе ли сам юморист, что его имя теперь в списке, неизвестно. В соцсетях артист пока никак не отреагировал, не давал он комментариев и журналистам.

Ранее на Украине разразился скандал из-за пресловутого списка. По ошибке туда включили актера из Незалежной Валентина Томусяка. Супруга артиста немедленно нашла виновных – женщина подозревает, что кто-то мог специально включить его имя в список занятых в фильме "Солнцепек" звезд на российском сайте о театре и кино. Напомним, лента повествует о событиях на Донбассе, ее сняли в России.

Источник: Сайт министерства культуры Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость325643
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Ну не долбохрены??? Сдохните да ироды
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