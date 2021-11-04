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Сергей
Соколкин ушел из жизни в среду, 3 ноября. Поэт заразился ковидом, в больнице
ему диагностировали 95% поражение легких. Некролог опубликован в "Литературной
газете".
Литературное образование стало вторым высшим (институт им. Горького), а первым было политехническое – Соколкин отучился в Уральском политехе.
Сначала он публиковался в местных газетах и журналах, а позже, уже в конце девяностых, начал писать песни. Его произведения есть в репертуаре множества российских звезд. В их числе Филипп Киркоров, Алена Апина, Лариса Долина, Валентина Толкунова и другие.
Где и когда состоится прощание с Соколкиным, пока не сообщалось.
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