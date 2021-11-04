Поэту было 58 лет

Сергей Соколкин ушел из жизни в среду, 3 ноября. Поэт заразился ковидом, в больнице ему диагностировали 95% поражение легких. Некролог опубликован в "Литературной газете".



Литературное образование стало вторым высшим (институт им. Горького), а первым было политехническое – Соколкин отучился в Уральском политехе.

Сначала он публиковался в местных газетах и журналах, а позже, уже в конце девяностых, начал писать песни. Его произведения есть в репертуаре множества российских звезд. В их числе Филипп Киркоров, Алена Апина, Лариса Долина, Валентина Толкунова и другие.

Где и когда состоится прощание с Соколкиным, пока не сообщалось.