Автор песен российских звезд Соколкин умер от ковида

Автор песен российских звезд Соколкин умер от ковида
Фото: pixabay.com
Поэту было 58 лет

Сергей Соколкин ушел из жизни в среду, 3 ноября. Поэт заразился ковидом, в больнице ему диагностировали 95% поражение легких. Некролог опубликован в "Литературной газете".

Литературное образование стало вторым высшим (институт им. Горького), а первым было политехническое – Соколкин отучился в Уральском политехе.

Сначала он публиковался в местных газетах и журналах, а позже, уже в конце девяностых, начал писать песни. Его произведения есть в репертуаре множества российских звезд. В их числе Филипп Киркоров, Алена Апина, Лариса Долина, Валентина Толкунова и другие.

Где и когда состоится прощание с Соколкиным, пока не сообщалось.

Источник: Литературная газета ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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