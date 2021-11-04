Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
819 новости
После возмущений жены актера Валентина Томусяка, который оказался в черном списке вместе с российскими артистами, СБУ пришлось извиняться.
Напомним, Томусяк оказался в перечне по ошибке. Ситуация взбесила его супругу, которая опубликовала свою гневную речь в соцсетях и обратилась в Минкульт и СБУ. Женщина заявила, что актера ранее причислили к тем, кто снимался в ленте "Солнцепек". Она не исключила, что кто-то мог специально внести его фамилию в список актеров картины на одном из российских сайтов о кино.
Фрау смутилась и растрогалась
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно