СБУ пришлось извиняться перед попавшим в черный список с россиянами украинским актером

Скандал пытаются замять

После возмущений жены актера Валентина Томусяка, который оказался в черном списке вместе с российскими артистами, СБУ пришлось извиняться.

Напомним, Томусяк оказался в перечне по ошибке. Ситуация взбесила его супругу, которая опубликовала свою гневную речь в соцсетях и обратилась в Минкульт и СБУ. Женщина заявила, что актера ранее причислили к тем, кто снимался в ленте "Солнцепек". Она не исключила, что кто-то мог специально внести его фамилию в список актеров картины на одном из российских сайтов о кино.

Источник: Liga.net ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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