Восхождение знаменитости на юмористический Олимп началось с достаточно неприглядной истории

Сейчас Владимир Винокур является знаменитым российским артистом, любимым комиком многих жителей нашей страны. Однако когда-то и он был никому не известным студентом. В те времена Владимир Натанович ради будущей карьеры и работы в театре пошел на обман. Винокур согласился на фиктивный брак, чтобы заполучить столичную прописку.



Штамп в паспорте с московским адресом нужен был артисту для работы в культурном учреждении. Сам Винокур родом из Курска, поэтому для решения проблемы пришлось пойти на хитрость. Впрочем, к нему на выручку быстро пришла молодая девушка-москвичка. Она предложила Владимиру Натановичу заключить брак "понарошку".

"Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно", – объявила молодая женщина.

Винокуру девушка давно приглянулась, и он с радостью пошел на эту аферу. Впрочем, скорее всего будущий именитый юморист был действительно влюблен. По крайней мере, до этого неожиданного предложения он активно ухаживал за столичной жительницей. В конце концов пара поженилась. Супругой Винокура стала Тамара Первакова, с которой он живет в любви и согласии по сей день.

Таким образом, фиктивный брак длится уже больше 47 лет. По словам Владимира Натановича, он ни минуту не пожалел о том, что женился на Тамаре.

Напомним, в начале прошлого месяца фанаты именитого российского юмориста узнали пугающие новости о его госпитализации. Винокура увезли на скорой прямо с концерта.