"Стал затворником": Немоляева рассказала о последних годах жизни Мягкова

"Стал затворником": Немоляева рассказала о последних годах жизни Мягкова
Андрей Мягков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ныне покойный артист не хотел общаться с бывшей коллегой

Смерть звезды советского кинематографа Андрея Мягкова стала настоящим ударом для зрителей. Его бывшая коллега по сцене Светлана Немоляева с сожалением рассказала, что в последние годы великий актер оборвал контакты со всеми друзьями и приятелями.

Звезды вместе снялись в культовой советской киноленте "Служебный роман". Немоляева заверяет, что долгие годы близко дружила с Мягковым. Однако за несколько лет до своей кончины Андрей Васильевич отказался от любого общения с некогда близкими людьми.

"Он будто залез в скорлупу, панцирь. Андрей стал затворником", – жалуются в беседе с корреспондентом "Комсомольская правда" Светлана Владимировна.

Немоляева отметила, что в последние годы жизни Андрея Васильевича нормальное общение с ним возможно было только во время общей работы на съемочной площадке. Тогда Мягков становился таким, каким его запомнили все близкие – приветливым и остроумным. А вот в свободное от съемок время знаменитый артист никого к себе не подпускал. Он предпочитал вести закрытый образ жизни и его личные перипетии остались тайной для окружающих.

Даже Немоляева, с которой Мягков был очень дружен, в последние годы его пребывания в этом мире полностью потеряла контакт с Андреем Васильевичем. Светлана Владимировна никак не участвовала в его жизни, отмечают журналисты.

Напомним, Мягков покинул этот мир зимой 2021 года. Стоит отметить, что вдова Андрея Васильевича после его ухода оказалась в очень сложной ситуации. Дошло до того, что российские актеры начали сбор средств для поддержки Анастасии Вознесенской.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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