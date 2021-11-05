Юлия давно отпустила ситуацию с неверным возлюбленным

Когда-то разрыв футболиста Андрея Аршавина с его гражданской женой Юлией Барановской наделал много шума. Брошенная многодетная мать очень тяжело переживала решение возлюбленного. Но прошли годы, и теперь Барановская поняла – если тогда она не обожглась бы так сильно, из нее ничего бы не вышло.



Бывшие влюбленные разбежались почти 10 лет назад. Аршавин нашел себе новую зазнобу и оставил Барановскую с тремя детьми на руках. Юлия признавалась, что тогда была полностью разбита и раздавлена. Однако именно эта трагедия сделала из никому не известной избранницы футболиста самостоятельную личность, успешную телеведущую.

Барановская заявила, что сама никогда бы не решилась на расставание. Даже если бы ситуация в семье стала невыносимой, Юлия все равно до последнего держалась бы за брак. Так что поступок Андрея дал ей мощный толчок в светлое будущее.

"Мне очень повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти", – рассказывает Барановская на передаче "Быть человеком", выложенной на ютуб-канале "СберЗвук".

Сейчас знаменитость активно занимается собственными проектами, воспитывает детей и абсолютно довольна своей жизнью.

Впрочем, неприятные моменты не обходят стороной звездное семейство. Недавно зрителей очень разозлила победа дочки Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яны на новом шоу. Многим решение судей показалось несправедливым.