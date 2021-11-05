Интерес мужа Дрожжиной к чужому имуществу может вызвать беспокойство

Недавно этот мир покинул легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Его уход стал огромной утратой для телевидения. Артист Михаил Цивин, который обрел популярность на скандале с наследством Баталова, рассказал о жилищных условиях покойного телеведущего.



Оказалось, бывший артист балета был в весьма близких отношениях с Игорем Леонидовичем. Цивин вместе с супругой Натальей Дрожжиной частенько захаживали к "преемнику Левитана" в гости. Так что Михаил не понаслышке знает, как жил ныне покойный диктор Кириллов.



Оказалось, что жилище Игоря Леонидовича было весьма внушительных размеров. Цивин подчеркнул, что Кириллову посчастливилось жить в действительно "огромной квартире". Впрочем, обстановка дома выдающегося диктора была весьма скромной, на что Михаил обратил отдельное внимание.



Цивин рассказал, что легендарный диктор всегда был очень приветливым и чурался какого-либо пафоса. Гостей выдающийся деятель телевидения встречал в обычных домашних тапочках. Михаил также подчеркнул, что покойный Игорь Леонидович был настоящим другом и очень надежным человеком.

Напомним, прощание с Игорем Кирилловым состоялось 2 ноября. Любопытно, что родная дочка диктора не явилась на его похороны. Впрочем, у женщины имелась веская причина. Дело в том, что Анна и ее наследники проживают в Германии.

