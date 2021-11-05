Цивин восхитился огромной квартирой диктора Кириллова

Цивин восхитился огромной квартирой диктора Кириллова
Игорь Кириллов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Интерес мужа Дрожжиной к чужому имуществу может вызвать беспокойство

Недавно этот мир покинул легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Его уход стал огромной утратой для телевидения. Артист Михаил Цивин, который обрел популярность на скандале с наследством Баталова, рассказал о жилищных условиях покойного телеведущего.

Оказалось, бывший артист балета был в весьма близких отношениях с Игорем Леонидовичем. Цивин вместе с супругой Натальей Дрожжиной частенько захаживали к "преемнику Левитана" в гости. Так что Михаил не понаслышке знает, как жил ныне покойный диктор Кириллов.

Оказалось, что жилище Игоря Леонидовича было весьма внушительных размеров. Цивин подчеркнул, что Кириллову посчастливилось жить в действительно "огромной квартире". Впрочем, обстановка дома выдающегося диктора была весьма скромной, на что Михаил обратил отдельное внимание.

Цивин рассказал, что легендарный диктор всегда был очень приветливым и чурался какого-либо пафоса. Гостей выдающийся деятель телевидения встречал в обычных домашних тапочках. Михаил также подчеркнул, что покойный Игорь Леонидович был настоящим другом и очень надежным человеком.

Напомним, прощание с Игорем Кирилловым состоялось 2 ноября. Любопытно, что родная дочка диктора не явилась на его похороны. Впрочем, у женщины имелась веская причина. Дело в том, что Анна и ее наследники проживают в Германии. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Пророк
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Цивин,кроме наглости и алчности у тебя 0 в запасе! Потрудись как он !
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