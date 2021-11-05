"Нулевая толерантность": Соловьев призвал строго наказать виновных в драке в Новой Москве

"Нулевая толерантность": Соловьев призвал строго наказать виновных в драке в Новой Москве
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В интернете распространили информацию о потасовке с кавказцами

Сегодня, 5 ноября, информационное пространство взорвала новость о нападении южан на молодого человека с ребенком. Инцидент произошел в российской столице. Агрессивно настроенных кавказцев не остановили даже призывы отложить разборки, чтобы увести маленького ребенка. Ситуацию прокомментировал известный российский журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий разразился гневной тирадой в своем телеграм-канале. Соловьев призвал наказать зачинщиков потасовки по всей строгости закона. При этом прокуратура уже начала проверку по нашумевшему происшествию. Сейчас возбудили дело о "Хулиганстве". Стоит отметить, что такое пристальное внимание к драке было привлечено после распространения видеоролика с инцидентом по социальным сетям.

Соловьев убежден, что такие резонансные дела нужно ставить на особый контроль. Действия власти должны быть неотвратимы. Никакие поблажки недопустимы. Владимир также считает, что для возбуждения уголовных разбирательств даже не нужно ждать заявление от пострадавшего. Резонансность подобных инцидентов говорит сама за себя.

"Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям", – отрезал шоумен.

Как добавляет издание "Московский комсомолец" со ссылкой на осведомленные источники, заваруха началась в магазине. Там кавказец, вооружившись ножом, преследовал другого мужчину. Некоторые покупатели начали делать агрессорам замечания, а после конфликт переместился на улицу.

К слову, недавно Владимир Соловьев резко высказался о Ксении Собчак после того, как она раскритиковала Марию Захарову.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость324828
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Бездействие властей приводит к вседозволенности ! Работать надо менты !
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не верю что наша власть,именно власть.которая контролирует мвд и следств службу хочет наводить порядок,все заняты своим благополучием
вот если сами начнем отлавливать бородатых и вешать за ноги на фонарн столбах тогда да,спустят всех собак на местный народ
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