По какому поводу артист нанес к ним визит сообщать не стал

Прохор Шаляпин после кончины своей супруги Татьяны Дэвис от коронавируса окончательно разругался с бывшей подставной возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка заявила, что весь шум вокруг свадьбы и смерти бизнесвумен – попросту пиар, после чего стала делиться неприятными тайнами певца. В итоге адвокат артиста объявил, что они подают на Виталину в суд, что впрочем, ее нисколько не смутило.

Сейчас же Шаляпин, судя по всему, решил подать Цымбалюк-Романовской своеобразный сигнал, наненся визит вдове Джигарханяна и его пасынку, которые, к слову, особой любви к пианистке не питают.

"Заехал в гости на чай к хорошим людям!", – написал артист в своем "Инстаграме".

Комментарии к публикации Шаляпин предпочел скрыть.

Ранее Степан Джигарханян рассказывал, что состоит в хороших отношениях с певцом. В эфире одного из ток-шоу он делился странными обстоятельствами похорон Дэвис, о которых ему рассказывал Прохор.