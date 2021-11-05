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СМИ растиражировали вести о том, что на модном показе
Валентина Юдашкина в Кремле произошел скандал с участием актера Дмитрия Дюжева.
Мол, артист пришел на мероприятие и позволил себе бестактные высказывания –
мол, не исключено, что публика видит кутюрье в последний раз. После этого его
якобы попросили покинуть показ. Журналисты связались с женой дизайнера и
попросили прокомментировать инцидент.
Супруга Юдашкина Марина была искренне удивлена этими сплетнями. Она рассказала, что очень много лет их семьи дружат.
"…это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали",
– отрезала женщина.
Более того, жена кутюрье сообщила, что никакого показа не было и в помине.
Ее поддержала и пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шаво – она уточнила, что подобные мероприятия в Кремле обычно устраивают в марте. В это время демонстрируются кутюрные коллекции. Кроме того, и во время предыдущих показов никаких скандалов с участием Дюжева не происходило.
Ранее Юдашкин рассказал, как отреагировала Алла Пугачева, с которой он давно дружит, на его страшный диагноз.
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