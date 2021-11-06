Опозоренная Бузова скрылась от журналистов после вопроса о МХАТ

Опозоренная Бузова скрылась от журналистов после вопроса о МХАТ
Ольга Бузова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Певице нечего ответить любопытным корреспондентам

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в громкий скандал с театром МХАТ имени Горького. С самого начала ее участие в постановке легендарного культурного учреждения вызвало много вопросов. Теперь, после смены руководства артистку "изгнали" со сцены. Судя по всему, ситуация сильно ранила Ольгу – она даже отказалась общаться с журналистами.

Обычно Бузова с огромной радостью отвечает на многочисленные вопросы корреспондентов. Звезда привыкла быть в центре внимания и получает от этого настоящее удовольствие. Ольга готова часами общаться с прессой и обычно бывает весьма откровенной. Однако ситуация с "изгнанием" из культового театра похоже подкосила знаменитость. По какой-то причине она отказалась общаться с журналистами и просто сбежала от них.

Корреспонденты хотели узнать мнение Ольги о театральном скандале. В МХАТ заявили, что постановку с ее участием "Чудесный грузин" отменили из-за ничтожного количества купленных билетов. Сама же Бузова в своих социальных сетях уверяла, что все места были раскуплены мгновенно.

У артистки была прекрасная возможность лично прояснить ситуацию, поговорив с представителями прессы. Однако звезда посчитала вопросы о проданных билетах нежелательными и молча отмахнулась от журналистов. "Пятый канал" опубликовал кадры побега певицы. Ольга шустро прошмыгнула на заднее сидение автомобиля и уехала в неизвестном направлении.

К слову, недавно мать знаменитости Ирина Бузова набросилась на МХАТ имени Горького. Женщина уверена, что скандальную постановку зря отменили, а ее наследница Ольга прекрасно сыграла свою роль.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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