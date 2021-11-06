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Саша – дочка Степана Михалкова, наследника именитого
режиссера, Никиты Михалкова, и легендарной актрисы Анастасии Вертинской.
Таланты проявились еще в детстве – Саша окончила школу в 15 лет, а затем решила учиться на истфаке МГУ. А буквально через год она захотела получить второе высшее образование и стала студенткой Художественного института. Сидеть сложа руки внучка Михалкова и Вертинской, судя по всему, не привыкла. Она работала в ресторане отца, пока училась, трудилась в СМИ.
Сейчас 29-летняя Александра пишет картины. Однако, как бывает у талантливых людей, она не стала приносить личную жизнь в жертву искусству. В 2017 году она стала супругой актера Петра Скворцова. Пара воспитывает двоих малышей.
Судя по соцсетям Александры и Петра, они не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Аккаунты в Инстаграм у обоих закрытые.
Ранее "Утро" рассказывало, как складываются судьбы других звездных наследниц. Чем занимаются внучка Софии Ротару и дочка Веры Брежневой – в нашем материале.
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