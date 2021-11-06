Как живет внучка Михалкова и Вертинской

Как живет внучка Михалкова и Вертинской
Анастасия Вертинская. Фото: Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка унаследовала красоту и талант от бабушки с дедушкой

Саша – дочка Степана Михалкова, наследника именитого режиссера, Никиты Михалкова, и легендарной актрисы Анастасии Вертинской.

Таланты проявились еще в детстве – Саша окончила школу в 15 лет, а затем решила учиться на истфаке МГУ. А буквально через год она захотела получить второе высшее образование и стала студенткой Художественного института. Сидеть сложа руки внучка Михалкова и Вертинской, судя по всему, не привыкла. Она работала в ресторане отца, пока училась, трудилась в СМИ.

Сейчас 29-летняя Александра пишет картины. Однако, как бывает у талантливых людей, она не стала приносить личную жизнь в жертву искусству. В 2017 году она стала супругой актера Петра Скворцова. Пара воспитывает двоих малышей.

Судя по соцсетям Александры и Петра, они не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Аккаунты в Инстаграм у обоих закрытые.

Ранее "Утро" рассказывало, как складываются судьбы других звездных наследниц. Чем занимаются внучка Софии Ротару и дочка Веры Брежневой – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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