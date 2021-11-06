В Киеве набросились на Галкина за "унижение" украинского языка

В Киеве набросились на Галкина за "унижение" украинского языка
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежные проводят массированную атаку на нашего юмориста

Недавно известного российского комика Максима Галкина внесли в черный список Украины. Однако на этом беды знаменитости не закончились. Теперь его обвиняют в унижении мовы.

По всей видимости, после решения украинских правоохранителей о том, что наш артист таит в себе угрозу национальной безопасности Незалежной, местные журналисты просто обязаны найти какие-то доказательства его "опасности". Вероятно, им пришлось пересмотреть немало качественного юмористического материала, чтобы обнаружить, к чему придраться.

Удача улыбнулась корреспондентам издания "Обозреватель". Они прицепились к шоу артиста "Музыкалити". Журналисты убеждены, что в одном из выпусков Галкин повел себя неподобающим образом и унизил "великий" украинский язык. Максим прочел "позорно" перекроенный стих украинского поэта Тараса Шевченко.

Речь идет о выпуске, в котором приняли участие артист Никита Джигурда и блогер Kyivstoner. Знаменитости оценивали творчество современных исполнителей и делились своим мнением по поводу перемен в шоу-бизнесе. Развлекательная передача показалась "инспекторам" с Незалежной источником зла, унижающим достоинства украинцев.

К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла тот любопытный факт, что на Украине боятся российских юмористов.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость327679
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Уроды они.Я тут по спутнику смотрю иногда ихние "новыны",интереса ради.Так вот: на суржике говорят даже во Львове! Ни один хохол,кроме телерадиоведущих,не говорит на чисто "украинской мове".Да что там говорить,в Киеве до сих пор печатная продукция большей частью на русском(пример-ихний журнал АвтоЦентр).Ну не удобно им говорить на мове,хоть они ее все знают.
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