Незалежные проводят массированную атаку на нашего юмориста

Недавно известного российского комика Максима Галкина внесли в черный список Украины. Однако на этом беды знаменитости не закончились. Теперь его обвиняют в унижении мовы.



По всей видимости, после решения украинских правоохранителей о том, что наш артист таит в себе угрозу национальной безопасности Незалежной, местные журналисты просто обязаны найти какие-то доказательства его "опасности". Вероятно, им пришлось пересмотреть немало качественного юмористического материала, чтобы обнаружить, к чему придраться.

Удача улыбнулась корреспондентам издания "Обозреватель". Они прицепились к шоу артиста "Музыкалити". Журналисты убеждены, что в одном из выпусков Галкин повел себя неподобающим образом и унизил "великий" украинский язык. Максим прочел "позорно" перекроенный стих украинского поэта Тараса Шевченко.

Речь идет о выпуске, в котором приняли участие артист Никита Джигурда и блогер Kyivstoner. Знаменитости оценивали творчество современных исполнителей и делились своим мнением по поводу перемен в шоу-бизнесе. Развлекательная передача показалась "инспекторам" с Незалежной источником зла, унижающим достоинства украинцев.

К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла тот любопытный факт, что на Украине боятся российских юмористов.