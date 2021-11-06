"Больше кувыркались": Малахов объявил об общем ребенке с Собчак

"Больше кувыркались": Малахов объявил об общем ребенке с Собчак
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен напомнил звезде об их бурной молодости

Накануне, 5 ноября, знаменитая "блондинка в шоколаде" Ксения Собчак отметила сорокалетие. Многие коллеги звездной телеведущей по шоу-бизнесу поздравили ее с внушительной датой. Наиболее оригинально к этому вопросу подошел шоумен Андрей Малахов. Внезапно он объявил о наличии у двух знаменитостей общего ребенка.

Звезда российских телеэкранов от всей души поздравил коллегу с днем рождения и напомнил о том, что за годы дружбы они вместе прошли через многие испытания и всегда поддерживали друг друга.

"Но мало, кто знает, про общего ребенка", – написал Малахов на своей странице в социальной сети.

Эту поздравительную публикацию Андрей сопроводил забавным видеороликом. Оказалось, речь идет о нашумевшей в свое время передаче "Ребенок-робот". Малахов и Собчак в паре участвовали в этом телепроекте. Они нянчились с куклой малыша, пытаясь представить себя в роли родителей. 

Многомиллионная армия фанатов шоумена по достоинству оценила остроумное поздравление от Малахова. При этом некоторые отметили, что в той передаче Андрей проявил себя как заботливый папа, а вот Ксения явно была не готова к пополнению в семействе.

"Помню, смотрела, вы там кувыркались больше, чем ухаживали за ребенком", " Андрей, это был весело!", "Я в шоке! Да, Андрей, если сильно будете стараться, из вас получится хороший отец", "Я помню этот выпуск. Андрей более ответственно отнесся к миссии", – пишут интернет-пользователи.  

Стоит отметить, что свой юбилей "блондинка в шоколаде" отметила за пределами родной страны. Знаменитость взяла с собой самых близких людей и улетела в Италию. При этом она подчеркнула, что не хочет оставаться в России, потому что та наглухо закрыта на карантин. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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