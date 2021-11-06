Агутин и Градский устроили перепалку из-за молодой певицы

Агутин и Градский устроили перепалку из-за молодой певицы
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обоим артистам захотелось привлечь внимание миловидной конкурсантки

Забавный инцидент произошел на популярном у российских зрителей музыкальном шоу "Голос". После выступления красавицы-певицы из Сухума между звездными жюри Леонидом Агутиным и Александром Градским завязалась небольшая словесная перепалка.

"Яблоком раздора" стала певица Ана Агрба. Девушка приехала из Абхазии и сразила судей своим красивым голосом. Артистка исполнила песню Анжелики Варум "День опять погас". Такое решение оказалось выигрышным, к Ане повернулся Агутин. Градский остался спиной к артистке, однако, когда увидел ее, похоже, очень пожалел о своем решении и начал забрасывать девушку вопросами.

При этом его абсолютно не смутило, что с артисткой также хотел побеседовать повернувшийся к ней член жюри. Агутину даже пришлось перебить Градского. Впрочем, это никак не повлияло на Александра, который прямо заявил, что несмотря ни на что, очень хочет познакомиться с Аной поближе.

После небольшой словесной заварушки девушка с радостью пала в объятия своего наставника, Леонида Агутина. При этом Градский подчеркнул, что именно он подтолкнул артиста повернуться к молодой певице. Так что в случае победы Аны Александр рассчитывает на бутылку шампанского от успешной певицы. Девушка согласилась с таким раскладом, однако подчеркнула, что принесет бутылку абхазского вина.

К слову, недавно стало известно, как обогатились жюри популярного музыкального телешоу за 10 лет.

Источник: Ютуб-канал шоу "Голос" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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