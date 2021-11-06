В прессу просочились любопытные подробности "тихого" развода звезд

Знаменитый юморист Гарик Харламов и российская артистка Кристина Асмус разбежались больше года назад. Сейчас звезда скандального фильма "Текст" живет в роскошном особняке на знаменитом Рублевском шоссе. Однако такие шикарные условия проживания дорого обошлись Кристине.



Половина дома по-прежнему принадлежит резиденту Comedy Club. Однако он по-джентльменски оставил огромные хоромы бывшей жене и дочке Анастасии. Впрочем, Асмус пришлось выполнить одно жесткое условие. По словам близких к некогда счастливому семейству людей, Гарик строго-настрого запретил экс-возлюбленной водить в дом других мужчин.

Харламов подчеркнул, что дело не в ревности. Мужчина лишь заботится о психологическом благополучии его маленькой дочки. Гарик уверен, что если Настя увидит маму с другим возлюбленным в их родном доме, это может навредить девочке.

При этом звездный юморист продолжает обеспечивать бывшему семейству безбедную жизнь. Он оплачивает услуги домработниц, повара и водителей. Более того, ежемесячно Харламов переводит 180 тысяч рублей за элитную школу, в которой учится звездная наследница. Такую информацию раздобыли журналисты издания "Комсомольская правда".

К слову, недавно стало известно, с кем предположительно крутит роман Кристина Асмус. По мнению сплетников, новым возлюбленным артистки стал продюсер популярного российского сериала "След" Борис Кокин.