Народ удивил "странный" памятник на могиле Жванецкого

Народ удивил "странный" памятник на могиле Жванецкого
Михаил Жванецкий. Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Не все оценили оригинальную задумку создателя

В российской столице открыли памятник культовому советскому сатирику Михаилу Жванецкому. Торжественная церемония прошла сегодня, 6 ноября, на Новодевичьем кладбище. Однако некоторым поклонникам творчества знаменитости вид монумента показался чересчур необычным.

Памятное сооружение выглядит как огромная каменная плита, в которую уходит Михаил Михайлович. Получается, что знаменитый артист поворачивается спиной к людям, которые решили почтить его память. В руке он держит портфель, который часто носил при жизни. Любопытно, что если посмотреть на памятник с другой стороны, кажется, что силуэт Жванецкого объят светом. По всей видимости, авторы хотели передать этим монументом мысль, что Михаил Михайлович ушел в вечность.

Однако такое решение создателей памятника далеко не всем пришлось по вкусу. Кстати, монумент появился при помощи близкого товарища сатирика мецената Михаила Опенгейма. В качестве автора выбрали знаменитого скульптора Владимира Соскиева. Его работы представлены в Третьяковке и петербургском Русском музее.

"Странно...", "Ушел в памятник", "Хороший юморист был", "Почему так? Он никогда не поворачивался спиной к нам.. Наш бессменный дежурный по стране... Грустно", "Михаил Михайлович выходит "в Свет", как сам и написал в своем монологе: выходя со сцены, ушел в свет... С цветком и портфелем, непременными спутниками его жизни", – делятся своими мыслями интернет-пользователи.  

Напомним, весной поднялся большой скандал из-за неухоженности могилы великого писателя. Оказалось, что за последним пристанищем знаменитости приглядывает один лишь дворник.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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