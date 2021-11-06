Юристы оценили высказывание артистки

Актриса Мария Шукшина накануне обратилась к россиянам, призвав к ополчению. Она указала, что сейчас в России, как и в конце XVI – начале XVII веков, – смутное время. По ее словам, в стране есть группы, которые незаконными методами сражаются за собственное обогащение, и ничего не может их унять. Поэтому народу страны нужно ополчиться.

Шукшина отметила, что это означает объединение людей верующих и сочувствующих, которые мыслят государственно – это проявляется в том, что люди предпринимают совместные действия по спасению, защите и сохранению Отечества даже ценой своей собственной жизни. Однако эксперты в области права полагают, что за такое высказывание артистке может грозить статья. Своим мнением поделился адвокат Сергей Черский с порталом Blitz+.

Любое публичное заявление, по его словам, рано или поздно может сыграть злую шутку с агитатором.

"Она проводит агитацию, но не призывает к протестам, не зовет на баррикады. Просто призывает бороться за свои права. При желании здесь можно что-то вытянуть. Был бы человек, а статья найдется. И социальный статус тут значения не имеет", – указал он.

Ранее Шукшина рассказывала о реакции Мишустина на ее эмоциональную речь в Кремле.