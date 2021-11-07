"Машина": увлекшаяся спортом дочка Шукшиной обзавелась горой мышц - фото

"Машина": увлекшаяся спортом дочка Шукшиной обзавелась горой мышц - фото
Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look /www.globallookpress.com
Из худышки девушка превратилась в фитоняшку

Дочка знаменитой российской актрисы Марии Шукшиной много внимания уделяет внешнему виду. Сейчас 32-летняя Анна Тригубенко решила вдарить по силовым упражнениям и заметно прокачала свои мышцы. Достижениями в спортивной сфере девушка охотно делится на личной странице в социальной сети.

Стоит отметить, что она всегда выглядела потрясающе. Хорошая генетика и забота о фигуре помогают звездной наследнице постоянно ловить восхищенные взгляды. Раньше восторженные фанаты отмечали изысканную стройность и хрупкость девушки.

Теперь же Анна решила внести серьезные корректировки в свой внешний вид и стала обладательницей мощных мышц. Судя по всему, наследница знаменитой артистки очень много времени проводит в тренажерных залах. На свежих фотографиях видно, что девушка успела обзавестись внушительными бицепсами, а также заметно раскачала мышцы ног.

Стоит отметить, что многочисленные поклонники знаменитости в восторге от ее достижений. Интернет-пользователи с большим удовольствием ставят лайки под фотографиями Анны и в комментариях поддерживают ее стремление работать над собой.

"Машина", "Очень круто", "О, спорт! Ты – мир!" – пишут пользователи Сети.

Кстати, внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной не гнушается участвовать в скандальных разборках вокруг пожилой звезды. Недавно Анна обвинила подругу своей бабушки в мошенничестве с квартирой.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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