Музыкант поссорился с одним из гостей

Скандальный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн снова угодил в скверную историю. Кумир молодежи начал ругаться с одним из гостей своего концерта прямо со сцены во время выступления в Объединенных Арабских Эмиратах.



Заварушка началась после того, как один из слушателей решил высказаться по поводу творчества известного певца. Моргенштерн показал, что несмотря на все богатства, он "близок" к простому народу и готов выслушать претензии. Алишер предоставил недовольному возможность озвучить свои мысли. Мужчина призвал Моргенштерна вести себя более вежливо. Больше всего россиянина задело, что Алишер постоянно ругается нецензурной бранью. Он напомнил, что в зале находятся дети, и попросил певца быть более сдержанным в формулировках.

После того, как гость высказался, слово взял Моргенштерн. Он подчеркнул, что не собирается менять свой образ жизни и будет выражаться, так как ему заблагорассудится. Алишер напомнил, что детей на его концерт привели родители, которые прекрасно знали особенности музыканта. Так что все вопросы и претензии должны быть адресованы им.

Стоит отметить, что попытавшийся заняться морализаторством мужчина сам начал свою речь с непечатного словечка. После ответа оппонента аргументы у россиянина закончились, и он просто предложил Моргенштерну выйти на улицу, чтобы разобраться по-мужски. Тот ответил, что пришел, чтобы развлекаться и радовать слушателей, так что предпочитает продолжить свой концерт.

Напомним, прошлый громкий скандал, связанный с именем Моргенштерна, произошел совсем недавно. Молодой исполнитель позволил себе усомниться в важности празднования Дня Победы, за что подвергся жесткой критике со стороны людей, которые более трепетно относятся к истории собственной страны.