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Подробности отношений Примадонны и ее дочери Кристины Орбакайте
раскрыла певица Анита Цой, которая училась с ней в одной школе.
Артистка поведала, что наследница Аллы Борисовны всегда держалась особняком. Но не по собственному желанию – просто многие боялись к ней подойти и попробовать подружиться, ведь она была дочерью знаменитой певицы. Сама Пугачева время от времени наведывалась в школу, чтобы поговорить с учителями. По словам Цой, она часто сравнивала дочь с другими школьниками, из-за чего девочка переживала.
"Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?"
– приводила Примадонна Аниту в пример Кристине.
Дочка Пугачевой в школе была более спокойной, "эстетской", видимо, сказывалась прибалтийская кровь, предполагает Цой.
"Кристина очень сильно страдала от того, что ее все время сравнивали",
– заявила артистка.
Сейчас отношения Орбакайте и Пугачевой, судя по всему, складываются вполне гармоничными. Кристина навещает маму в ее замке, привозит подарки Гарри и Лизе, да и с Максимом Галкиным отлично ладит.
Тем не менее, в СМИ периодически муссируются слухи, что не все так гладко. Так, ранее желтая пресса писала, что Орбакайте якобы была против рождения близнецов. Однако Галкин опроверг сплетни о разладе в семье Примадонны – юморист заявил, что они все вместе посмеялись над выдумками журналистов.
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