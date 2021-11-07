"Это гениально": стилист Лисовец поделился личной историей о покойной Фриске

"Это гениально": стилист Лисовец поделился личной историей о покойной Фриске
Жанна Фриске. Фото:Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Влад до последнего поддерживал отношения с артисткой

Знаменитая российская певица Жанна Фриске покинула этот мир более шести лет назад. Однако преданные поклонники и коллеги до сих пор с трепетом вспоминают о звезде. Стилист Влад Лисовец рассказал, что в свое время был поражен самообладанием и духовной силой тяжелобольной певицы.

Лисовец близко дружил с Фриске. Когда артистка уже знала свой диагноз и плохо себя чувствовала, она приходила в его салон, чтобы прихорашиваться. Даже тяжелые проблемы со здоровьем не позволяли звезде впадать в уныние. Она шутила с другом, и они очень много смеялись. По словам Влада, окружающие были в шоке от поведения Жанны. Все знали, что вскоре она должна отправиться на тот свет, однако Фриске ни на секунду не теряла любовь к жизни.

В беседе со Светланой Бондарчук на ее шоу "Света вокруг света" стилист отметил, что артистка приходила к нему в салон в тот период, когда у нее уже пропало зрение. И даже это страшное обстоятельство не сказалось на дружелюбии и улыбчивости певицы.

Больше всего Лисовец был поражен тем, что тяжелобольная Фриске нашла в себе силы прийти к нему на выручку. В какой-то момент Влад почувствовал серьезный душевный раздрай из-за проблем в личной жизни. Именно Жанна протянула ему руку помощи и была рядом в тяжелый период.

"Понимать, что ты умираешь, и поддерживать другого человека! Это гениально!" – делится восторженными воспоминаниями стилист.

К слову, недавно отец артистки поделился новыми подробностями о развитии ее болезни. Оказалось, что в какой-то момент Жанна перестала понимать, где находится.

Источник: Ютуб-канал "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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