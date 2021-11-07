Родственница поражается недобропорядочности некоторых журналистов

Недавно информационное пространство взорвали новости о возможном тяжелом недуге выдающейся советской певицы Софии Ротару. Поводом послужило видео, которое показалось пользователям Сети подозрительным. Однако, к счастью, с Софией Михайловной все хорошо. По крайней мере, в этом общественность заверила ее сестра Аурика.



На обсуждаемом видеоролике артистка, по всей видимости, выступает на каком-то корпоративе. Интернет-пользователей смутило, что у Ротару заметно трясутся руки. Некоторые тут же объявили, что это явно симптом страшной болезни.

На защиту доброго имени Софии Михайловны встала ее сестра. Родственница подчеркнула, что все публикации подобного рода являются выдумкой. На самом деле у Ротару все хорошо, она пышет здоровьем и готова брать новые вершины.

"Слава Богу, она здорова и проживет еще долго", – рассказывает Аурика в интервью с украинской блогершей.

Сестра артистки с негодованием отметила, что ее именитой родственнице постоянно приписывают какие-то сенсационные события. То пишут, что она больна туберкулезом, то объявляют, что скоро София Михайловна выйдет замуж. Один случай привел Аурику в бешенство: однажды журналисты объявили, что Ротару отправилась на тот свет. Родственница подчеркивает, что у 74-летней звезды еще достаточно энергии, и она продолжит радовать своих преданных фанатов.