"Я бедный человек": Шаляпин остался без денег на ремонт купленных женой квартир

"Я бедный человек": Шаляпин остался без денег на ремонт купленных женой квартир
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певцу достались жилые метры в Москве, однако он продолжает жаловаться

Имя известного российского артиста Прохора Шаляпина снова на первых полосах многих изданий. К сожалению, повод у такого ажиотажа весьма трагичный – общественность до сих пор переваривает внезапную смерть его новоиспеченной канадской супруги Татьяны Дэвис. Оказалось, что после ее кончины певцу досталось целых четыре квартиры в Москве, однако получить с них выгоду Шаляпин пока не может.

При этом Прохор несколько раз подчеркивал, что не собирается претендовать на наследство покойной возлюбленной. Шаляпин утверждает, что не нарушал данное слово – ее зарубежная недвижимость артиста не интересует. А вот несколько квартир, которые были куплены Татьяной (еще до свадьбы с Прохором), артист считает своей собственностью. Миллионерша действительно оформила жилые метры на молодого возлюбленного, так что по закону они даже не являются предметом наследования.

Таким образом, смерть любимой женщины сделала Прохора миллионером – известно, что жилье в Москве стоит очень дорого. Однако и тут Шаляпин нашел, на что пожаловаться. Оказалось, что сам по себе он гол как сокол. Денег у артиста практически нет, а в квартирах нужно делать ремонт – тогда их можно будет сдавать и жить за счет арендной платы.

"Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нет, я живу в рабоче-крестьянском районе на окраине Москвы", – прибедняется известный шоумен.

Впрочем, средства на оплату коммунальных платежей Прохор пока находит. По его словам, содержание четырех квартир обходится ему в 60 тысяч рублей в месяц.

Кстати, недавно Шаляпин рассказал о вине перед покойной женой. К сожалению, пока миллионерша умирала в американской больнице, Прохор занимался делами в России.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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