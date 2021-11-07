Выступившая на сцене дочь Началовой удивила публику

Выступившая на сцене дочь Началовой удивила публику
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партнер юной артистки даже расплакался

Знаменитой российской певицы Юлии Началовой не стало в 2019-м году. Тогда ее дочери Вере Алдониной было всего 12 лет. Однако время идет, девочка взрослеет. Она решила пойти по стопам матери и тоже пробует себя в певческой карьере. Девочка выступила на популярном телешоу "Дуэты" и растрогала весь зал.

Суть телешоу заключается в том, что два исполнителя не видят друг друга. Партнером Веры оказался Александр Панайотов – певец был очень близок с ее покойной матерью. Когда заграждение поднялось и артист увидел звездную наследницу, из его глаз брызнули слезы.

Две звезды – состоявшаяся и восходящая исполнили знаменитую композицию "Герой не моего романа". После выступления Панайотов признался, что до глубины души был поражен вокальными данными Алдониной. Он отметил, что в ее голосе есть вибрации Началовой, которые очень близки его сердцу.

Зал также был в восторге от выступления молодой исполнительницы. Похвалил Веру и ведущий телешоу Сергей Лазарев. Певец подчеркнул, что голос Веры действительно очень похож на вокал ее покойной матери.

К слову, недавно наследница Юлии Началовой решилась на серьезный шаг. Вера наконец-то завела личную страницу в социальной сети. Многочисленные поклонники ее матери были рады такому шагу, так как давно ждали девушку в интернет-пространстве.

Источник: Шоу "Дуэты" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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