В окружении артистов не исключают, что они действительно близко общаются

После развода актрисы Кристины Асмус с комиком Гариком Харламовым журналисты чуть ли не каждую неделю сообщают о ее новом "избраннике". В этот раз появились слухи, что артистка закрутила роман с певцом Алексеем Воробьевым.



Несмотря на то, что тот живет на две страны – Россию и США, это, судя по высказываниям знакомых, не мешает общению. Как рассказывают в окружении Асмус, они постоянно переписываются и видятся, когда Воробьев бывает на родине. Как пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на источники, актриса не раз упоминала какого-то Лешу, общаясь с друзьями.

Экс-директор Воробьева Леонид Дзюник тоже не стал опровергать слухи о романе. Он заявил, что его бывший подопечный "тот еще дамский угодник". Однако сейчас у него, вероятно, появилось желание остепениться.

Ранее в СМИ появилась информация о близких отношениях Асмус с женатым продюсером Борисом Кокиным. Сама актриса многочисленные сплетни никак не комментирует. Однако в соцсетях однажды ясно дала понять: если она не выставляет напоказ свою личную жизнь, это вовсе не значит, что ее нет.