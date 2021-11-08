Ему было 68 лет

Не стало актера Виктора Гунина. Он ушел на 69-м году жизни.

Точная причина смерти неизвестна. "Свободная пресса" лишь уточняет, что последние дни актер провел в хосписе.

Информацию о потере коллеги и товарища подтвердил Юрий Гаркави, пишет РИА ФАН. На форуме "Кино-театр.ру" артист признался, что Гунин был честным и настоящим не только на сцене, но и в жизни.

"Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя !"

– написал Гаркави.

Узнавшие о смерти актера поклонники вспомнили о лучших ролях артиста. Примечательно, что год назад не стало брата Виктора Алексеевича.

"Видимо, их связь была очень сильная, чтобы быть в разных мирах… Вечная память!"

– отметили пользователи портала.

Актера зрители знали Гунина по ролям в сериале "След", "Кодекс чести", "Личная жизнь следователя Савельева", "Час Волкова", "Кулагин и партнеры" и многим другим. Также артист выступал на сцене Московского государственного театра киноактера.