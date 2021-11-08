Сократит штат и снизит зарплаты: гендиректор заявил о готовящихся переменах во МХАТе

Сократит штат и снизит зарплаты: гендиректор заявил о готовящихся переменах во МХАТе
Владимир Кехман. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Идти на компромисс театральный деятель не желает

Новый генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил о своих планах сократить штат. Его слова приводит РИА "Новости".

Данное решение театральный деятель объяснил тем, что в учреждении культуры нарушен баланс между актерским составом и управленческим звеном.

"Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем – пиаром, информационной поддержкой?" – высказался Кехман.

Владимир Абрамович заявил, что встречался с этими сотрудниками МХАТа и что они оказались неплохими людьми. Однако их количество, как считает гендиректор, превышает норму.

По словам Кехмана, месячный бюджет составляет чуть больше двух миллионов рублей. С продажи билетов руководство театра получает 20 миллионов.

Деятель культуры решил сравнить ситуацию в других своих "детищах". Так, за прошлый месяц Михайловский театр продал билеты на 81 миллион рублей, а Новосибирский театр оперы и балета – на 47 миллионов. При этом в обоих учреждениях работают команды, состоящие из меньшего количества сотрудников.

Кехман выразил негодование из-за того, что в управленческой структуре МХАТа имени Горького царит настоящий беспредел. Владимир Абрамович добавил – он также намерен сократить зарплаты работников.

Идти на компромисс генеральный директор не желает. По словам Кехмана, если бы в театре сложилась менее плачевная ситуация, то он бы искал более либеральные методы.

Напомним, Владимир Абрамович занял пост гендиректора МХАТа 27 октября этого года. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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