Артисты смогли замять конфликт

Николай Басков устроил публичные разборки с Сергеем Лазаревым. Конфликт между двумя артистами произошел в эфире музыкального проекта "Дуэты".

Напомним, Басков и Лазарев являются ведущими данного шоу, которое выходит на канале "Россия 1".

Ссора между "натуральным блондином" и бывшим участником "Евровидения" произошла из-за выступления рэпера Natanа и исполнителя Миши Марвина. Популярные среди молодежи артисты перепели композицию Валерия Меладзе под названием "Вопреки".

Выступление молодых исполнителей пришлось по душе Баскову. В какой-то момент Марвин начал исполнять свой хит "Французский поцелуй". Николай решил присоединиться к номеру.

Поведение "золотого голоса России" возмутило Лазарева. Исполнитель хита "В самое сердце" заявил, что его коллега постоянно лезет туда, куда не надо. Мол, Natan и Марвин отлично справились и без вокальной поддержки Баскова.

Сергей добавил, что Николай постоянно пытается напомнить о себе. "Натуральный блондин" не оставил выпад артиста без внимания. Он отметил, что композиция "Французский поцелуй" входит в список его любимых песен. А свое вмешательство в номер Басков объяснил тем, что у него попросту поет душа.

Лазарев решил ответить своему оппоненту с иронией.

"И с Колей неплохо прозвучало. Без него было бы лучше, но ничего страшного", – произнес певец.

На этом конфликт между двумя знаменитостями исчерпал себя.

Ранее Басков рассказал о конфузе, который произошел с ним прямо на сцене.