Почти все любимцы публики построили карьеру на телевидении

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса начинали свою карьеру, играя в КВН. В итоге шоу, собиравшее миллионы телезрителей перед телеэкраном, воспитало актеров, телеведущих, певцов и шоуменов, которые популярны и по сей день.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац

Роман телеведущих начался именно во время, когда пара играла в КВН. По началу Татьяна и Михаил думали, что их связывает лишь легкий и мимолетный роман. Для Лазаревой так и было, а ее коллеге по сцене пришлось ждать, когда же ее сердце наконец дрогнет.

И такой момент настал. Спустя время в семье звезд КВН родились две дочки – Соня и Тоня. Долгое время пара работала в дуэте, а зрители считали их едва ли не самой крепкой парой современного шоу-бизнеса. Но это было не так. В этом году комики официально развелись.

Александр Пушной

После КВН Пушной продолжил развиваться сразу в нескольких направлениях. Он увлекался музыкой, а зрители продолжали с удовольствием смотреть шоу "Галилео", "Кто умнее пятиклассника?", которые вел Александр.

Сейчас почти все свободное время бывший КВНщик посвящает музыке и гастролям. Уже более 20 лет он женат. Супруга подарила артисту трех сыновей.

Андрей Бочаров

Для Андрея Бочарова КВН тоже стал трамплином на телевидение. Когда шоу осталось в прошлом, артист играл в сериале "33 квадратных метров", исполняя роль Андрюши Звездунова.

"Бочарик" также пробовал себя в качестве телеведущего и сценариста.

Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян решил не останавливаться на КВН, создав известный Comedy Club. Сейчас капитан команды "Новые армяне" считается едва ли не самым известным шоуменом в России.

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН

Играть в КВН Галустян начал еще во времена, когда учился в школе. Его не зря считали самым ярким игроком "Утомленных солнцем". До сих пор вызывает искренний смех номер, где юморист изображает потерявшуюся девочку Гадю.

После КВН Галустян стал телеведущим и актером. Сейчас у него есть своя кинокомпания и Федерация военно-тактических игр России.

Ранее Светлана Пермякова вспомнила о предательстве других участников своей команды КВН.