Школа звезд: как сложилась жизнь самых известных игроков КВН

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Пушной. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Гарик Мартиросян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Андрей Бачаров. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Почти все любимцы публики построили карьеру на телевидении

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса начинали свою карьеру, играя в КВН. В итоге шоу, собиравшее миллионы телезрителей перед телеэкраном, воспитало актеров, телеведущих, певцов и шоуменов, которые популярны и по сей день. 

Татьяна Лазарева и Михаил Шац 

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Роман телеведущих начался именно во время, когда пара играла в КВН. По началу Татьяна и Михаил думали, что их связывает лишь легкий и мимолетный роман. Для Лазаревой так и было, а ее коллеге по сцене пришлось ждать, когда же ее сердце наконец дрогнет. 

И такой момент настал. Спустя время в семье звезд КВН родились две дочки – Соня и Тоня. Долгое время пара работала в дуэте, а зрители считали их едва ли не самой крепкой парой современного шоу-бизнеса. Но это было не так. В этом году комики официально развелись. 

Александр Пушной 

Александр Пушной. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

После КВН Пушной продолжил развиваться сразу в нескольких направлениях. Он увлекался музыкой, а зрители продолжали с удовольствием смотреть шоу "Галилео", "Кто умнее пятиклассника?", которые вел Александр. 

Сейчас почти все свободное время бывший КВНщик посвящает музыке и гастролям. Уже более 20 лет он женат. Супруга подарила артисту трех сыновей. 

Андрей Бочаров

Андрей Бачаров. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com

Для Андрея Бочарова КВН тоже стал трамплином на телевидение. Когда шоу осталось в прошлом, артист играл в сериале "33 квадратных метров", исполняя роль Андрюши Звездунова. 

"Бочарик" также пробовал себя в качестве телеведущего и сценариста. 

Гарик Мартиросян 

Гарик Мартиросян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Гарик Мартиросян решил не останавливаться на КВН, создав известный Comedy Club. Сейчас капитан команды "Новые армяне" считается едва ли не самым известным шоуменом в России. 

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН 

Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Играть в КВН Галустян начал еще во времена, когда учился в школе. Его не зря считали самым ярким игроком "Утомленных солнцем". До сих пор вызывает искренний смех номер, где юморист изображает потерявшуюся девочку Гадю. 

После КВН Галустян стал телеведущим и актером. Сейчас у него есть своя кинокомпания и Федерация военно-тактических игр России. 

Ранее Светлана Пермякова вспомнила о предательстве других участников своей команды КВН. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Это тупик": немецкий эксперт указал на ошибку Запада в отношении России

Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает

Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате

Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей