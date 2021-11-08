Близкие режиссера стараются не разговаривать на запрещенную тему

В 2013 году Андрей Кончаловский угодил в аварию. В машине была и его дочь от Юлии Высоцкой Маша. Девочка не была пристегнута. И вот уже восемь долгих лет находится в коме. Бывшая жена, Наталия Аринбасарова, рассказала о главной трагедии в жизни режиссера.

Актриса не скрывает, что в тот непростой период не стала поддерживать бывшего супруга. И на это были свои причины.

"Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить",

– призналась звезда отечественного кинематографа в эфире шоу "Судьба человека".

Несмотря на развод, бывшие возлюбленные поддерживают общение. Аринбасарова также рассказала Борису Корчевникову, что Кончаловский не так давно поздравлял ее с днем рождения, отправлял цветы. Актриса поделилась с телеведущим, что сейчас именитый режиссер полностью погружен в домашние дела.

Напомним, что трагедия произошла осенью 2013 года во Франции. Автомобиль, в котором был Кончаловский и его дочь, вылетел на встречную полосу. Режиссер не справился с управлением. Наследница звездной пары получила черепно-мозговую травму. Если бы рядом не оказалось спасателя, то Мария, вероятнее всего, не выжила бы.

Ранее Высоцкая раскрыла детали отношений с Кончаловским. Актриса призналась, что и в их браке порой возникают трудности и конфликты.