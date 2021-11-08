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Долгое время ходили слухи о том, что София Ротару частенько бывает в Крыму. Мол, и дом у нее там есть. И иногда в нем даже горел свет, а садовники наводили порядок на участке. Но сестра "хуторянки" заверила, что в доме в Ялте уже давно никто не живет.
В эфире ютуб-шоу "Ужин с Дороти" родственница певицы рассказала, что сейчас Ротару вместе с семьей живет недалеко от Киева – в Конча-Заспе. Рядом с артисткой ее сын и его жена. Внуков отправили учиться за границу.
Аурика Ротару также рассказала, почему же артистка, у которой на полуострове есть шикарное имение, в нем все-таки не живет.
"Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма",
– призналась сестра певицы, уточнив, что певица уже пять или шесть лет не видела "Виллу Софию".
Также в ходе интервью Аурика рассказала, что ее сестра очень любит рыбалку. Иногда родственницы коротают вечера, играя в преферанс. Ротару не любит светские мероприятия, поэтому предпочитает почаще находиться дома, наслаждаясь природой и компанией только самых близких людей.
К слову, в конце прошлого года звезда пыталась продать жилье в Ялте. Но покупателей не нашлось. В Сети писали, что все дело в слишком большой цене. Стоимость "Вилла София" оценивалась в несколько миллионов долларов.
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