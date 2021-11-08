Деятель культуры рассматривает две кандидатуры

Автор гимна КВН Борис Салибов рассказал о том, что бессменный ведущий юмористического проекта Александр Масляков начал готовить себе в преемники тех, кто возьмет бразды правления после его ухода. Слова поэта приводит издание News.ru.

Салибов заявил, что место заслуженного деятеля искусств РФ займет его сын – Александр Масляков-младший. Это назначение кажется ему очевидным.

Также Александр Васильевич якобы рассматривает кандидатуру своей 15-летней внучки Таисии. В будущем девочка скорее всего станет ведущей "Детского КВНа". Напомним, премьера передачи состоялась в конце октября на Первом канале.

По мнению Салибова, добиться огромных успехов Масляков смог благодаря феноменальной памяти и природному обаянию. Автор гимна "Клуба веселых и находчивых" считает, что наследник телеведущего вряд ли сможет завоевать такую же всенародную любовь.

"У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы", – отметил поэт.

Деятель культуры предположил, что достичь уровня Александра Васильевича сможет его внучка. Однако у Салибова еще не было возможности оценить Таисию в роли телеведущей.

Некоторое время назад появились слухи о том, что Масляков начал войну с ТНТ. Его возмутил тот факт, что телеканал выпустил юмористическое шоу "Игра", которое по формату очень похоже на КВН. Создателей нового проекта телеведущий назвал плагиатчиками.

В день 60-летия "Клуба веселых и находчивых" журналисты вспомнили, как Александр Васильевич стал ведущим популярного проекта.