Чрезмерные нагрузки дали о себе знать в самое неподходящее время

Филипп Киркоров не входит в число артистов, которые любят выступать под фонограмму. Но на недавнем фестивале в Дубае здоровье подвело поп-короля. В самый ответственный момент голос перестал слушаться. Врач рассказал, чем могло быть вызвано недомогание.

Артист признался, что не на шутку перепугался. Мол, подобное произошло с ним впервые за его многолетнюю карьеру. Поэтому когда Киркоров осознал, что голос ему неподвластен, то испытал ужас. Успокоившись, музыкант решил, что всему виной "два года воздержания". Отсутствие концертов дает о себе знать.

Однако специалист считает, что причина в другом. Врач не исключил, что ситуация могла выйти из-под контроля из-за голосовой нагрузки. Такое порой случается у артистов. Вторая причина – воспалительное заболевание.

"Переезды, перелеты, воздух в самолете сухой – это могло сказаться на голосовых связках, на тонусе связок",

– резюмировал доктор.

Медик также допустил, что Филипп Бедросович мог накануне съесть что-то острое или слишком горячее. Из-за этого связки могли отечь.

Другой специалист в разговоре с BLITZ+ поспешил успокоить звезду, пообещав, что связки придут в норму, но только при одном условии. Как оказалось, бояться нужно неправильного лечения, потому что оно сделает только хуже. Табу – народные средства, которые могут стать причиной дополнительных отеков и аллергии.

Ранее подруга рассказала о новом романе Киркорова.