Почему у Киркорова пропал голос: комментарий врача

Почему у Киркорова пропал голос: комментарий врача
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чрезмерные нагрузки дали о себе знать в самое неподходящее время

Филипп Киркоров не входит в число артистов, которые любят выступать под фонограмму. Но на недавнем фестивале в Дубае здоровье подвело поп-короля. В самый ответственный момент голос перестал слушаться. Врач рассказал, чем могло быть вызвано недомогание. 

Артист признался, что не на шутку перепугался. Мол, подобное произошло с ним впервые за его многолетнюю карьеру. Поэтому когда Киркоров осознал, что голос ему неподвластен, то испытал ужас. Успокоившись, музыкант решил, что всему виной "два года воздержания". Отсутствие концертов дает о себе знать. 

Однако специалист считает, что причина в другом. Врач не исключил, что ситуация могла выйти из-под контроля из-за голосовой нагрузки. Такое порой случается у артистов. Вторая причина – воспалительное заболевание. 

"Переезды, перелеты, воздух в самолете сухой – это могло сказаться на голосовых связках, на тонусе связок", 

– резюмировал доктор. 

Медик также допустил, что Филипп Бедросович мог накануне съесть что-то острое или слишком горячее. Из-за этого связки могли отечь. 

Другой специалист в разговоре с BLITZ+ поспешил успокоить звезду, пообещав, что связки придут в норму, но только при одном условии. Как оказалось, бояться нужно неправильного лечения, потому что оно сделает только хуже. Табу – народные средства, которые могут стать причиной дополнительных отеков и аллергии. 

Ранее подруга рассказала о новом романе Киркорова. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость329403
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почему <цензура>,главное что бы заткнулся!
Tehnik74
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Почему у Киркорова пропал голос: комментарий врача. Дапохуй.
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