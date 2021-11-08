"Поет исключительно живьем": эксперт оценила вокал Газманова и других артистов

"Поет исключительно живьем": эксперт оценила вокал Газманова и других артистов
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Педагог объяснила, почему тех или иных знаменитостей считают лучшими

Недавно всероссийский центр изучения общественного мнения назвал лучших эстрадных исполнителей 2021 года. В их число вошли Олег Газманов, Полина Гагарина, Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, а также некоторые другие представители отечественного шоу-бизнеса. Преподаватель по вокалу Юлия Таравкова оценила творчество народных любимцев и вынесла свой вердикт.

Первым Таравкова проанализировала вокал Газманова. Юлия напомнила, что исполнитель хита "Морячка" на сцене уже более 50 лет.

"Поет исключительно живьем, в отличие от многих артистов нынешнего поколения", – отметила эксперт.

Таравкова пришла к выводу, что Олег Михайлович не гонится за модными музыкальными тенденциями. Так, в его новом альбоме нет ни электронных звуков, ни так называемого "тюна" – эффектов, нацеленных на изменение голоса. При этом женщина считает, что Газманов не эволюционирует как артист.

Также преподаватель по вокалу высказалась о творческом пути Полины Гагариной. Юлия заявила, что исполнительница "очень выросла" за 17 лет на сцене. По ее мнению, у звездной блондинки поменялся не только образ, но и техничность вокала. Таравкова отметила – Гагарина входит в небольшую группу тех артистов, которые держат голос даже при активных движениях, передает "Комсомольская Правда".

Не прошла эксперт и мимо творчества Басты. Юлия высказала мнение, что своими песнями рэпер объединяет поколения. Чего только стоит его композиция "Сансара", известная как взрослым, так и молодежи.

Вокал Григория Лепса Таравкова назвала ярким и экспрессивным. Преподаватель по вокалу подметила, что исполнитель хита "Я уеду жить в Лондон" решил поэкспериментировать в музыке, желая уйти от попсовых клише.  

Кого еще россияне назвали лучшими исполнителями – читайте в материале от "Утро.News". 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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