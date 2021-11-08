Артист отреагировал на бурные дебаты в Сети

Недавно на Новодевичьем кладбище прошла торжественная церемония открытия монумента на могиле знаменитого российского сатирика и писателя Михаила Жванецкого. Оригинальный вид памятника вызвал активное обсуждение в интернет-пространстве. Своим мнением на этот счет поделился известный актер Станислав Садальский.



Судя по всему, баталии в Сети серьезно разожгли любопытство артиста. Звезда культовой советской киноленты "Место встречи изменить нельзя" лично съездил на кладбище и осмотрел сооружение со всех сторон. Садальский отчитался об итогах своей небольшой "экспедиции" на личной странице в социальной сети. Станислав признался, что ему очень понравился необычный памятник.

По мнению артиста, знаменитого сатирика, который как будто уходит вдаль, можно узнать и со спины. Садальский подчеркнул, что это траурное сооружение очень символично и заставляет задуматься о вечных вещах. Артист раскритиковал людей, которые набросились на автора надгробия. Он напомнил, что скульптор Владимир Соскиев является создателем выдающихся памятников в нашей стране.

После таких убедительных слов Садальского, многие интернет-пользователи по-новому взглянули на памятник. Россияне согласились, что он выглядит очень необычно и торжественно. Также жители нашей страны выразили большую скорбь из-за ухода Михаила Михайловича. Напомним, главный Дежурный по стране покинул этот мир год назад.

"Хороший памятник – со смыслом , что редкость сейчас", "Ушел, но обещал вернуться", " Спасибо, что показали. Памятник уникальный! Сразу ясно кому – Дежурному со знаменитым портфелем", "От юмора Михаила Жванецкого всегда по-настоящему, по-доброму весело… И грустно… Вечная, светлая", – пишут комментаторы.



Стоит отметить, что основная претензия россиян заключалась в том, что Жванецкий на памятнике повернут спиной. Рассерженные поклонники выдающегося культурного деятеля подчеркнули, что он никогда не отворачивался от своих преданных зрителей.

