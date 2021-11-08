Тяжелобольного Гаркалина экстренно прооперировали

Тяжелобольного Гаркалина экстренно прооперировали
Валерий Гаркалин. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитости

Многомиллионная армия фанатов знаменитого российского артиста Валерия Гаркалина с замиранием сердца продолжает следить за новостями о его здоровье. Сегодня, 8 ноября, выяснилось, что артисту потребовалась срочная операция.

Медицинские сотрудники заметили стремительное ухудшение состояния звезды знаменитых советских кинолент "Ширли-мырли", "Катала", "Белые одежды" и других. Оказалось, что у знаменитости начались серьезные проблемы с легкими. В грудной клетке Гаркалина скопился воздух, который начал давить на органы дыхания.

Хирургическое вмешательство было осуществлено в субботу, 6 ноября. Такая информация оказалась в распоряжении журналистов издания "Комсомольская правда". Сообщается, что Валерию хватило сил на то, чтобы перенести операцию. Экстренная процедура прошла успешно. Впрочем, Гаркалин все также остается в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, причиной серьезной болезни знаменитости стала пресловутая коронавирусная инфекция. В какой-то момент у артиста начались большие проблемы с дыханием, и его подключили к аппарату. Из-за хронических заболеваний Гаркалину становилось все хуже, 23 октября медики ввели знаменитость в искусственную кому.

Стоит отметить, что официальный представитель артиста Наталья Теплова ранее призвала людей не верить публикациям в прессе. По словам близкой подруги звездного семейства, многие сведения о Гаркалине в интернет-пространстве являются выдумкой журналистов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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