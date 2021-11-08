В звездном семействе новые проблемы

Череда скандалов вокруг семьи некогда известной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной не прекращается. На этот раз выяснилось, что ее дочка Ольга Шукшина может отправиться за решетку.



Такой расправой женщине пригрозил юрист Евгений Яворский. Этот адвокат представляет интересы бывшей приятельницы пожилой знаменитости Татьяны Парамоновой. Ольга имела неосторожность обвинить эту россиянку в краже кольца с бриллиантами и большой суммы денег. Адвокат убеждает общественность, что все это является клеветой и обещает засудить звездную наследницу.

Юрист заявил, что Парамонова намерена обратиться к судебным экспертам и наказать Шукшину-младшую. По словам Яворского, женщине может грозить тюремное заключение или огромный штраф за ущерб, нанесенный репутации его клиентки.

Адвокат уверен, что 83-летняя артистка могла потерять деньги или передать их какому-нибудь человеку, а потом забыть. Эксперт считает, что Федосееву-Шукшину нужно отправить на лечение. Яворский напомнил: недавно стало известно о том, что актриса болеет деменцией. По крайней мере, с таким заявлением выступила ее дочка Ольга.

При этом, по мнению юриста, Ольга очень негативно влияет на свою именитую родительницу и не бережет здоровье пожилой знаменитости.

К слову, вторая дочка артистки Мария Шукшина тоже может отправиться за решетку. Недавно юрист Сергей Черский заявил, что высказывание звезды о народном ополчении может обернуться для нее реальным сроком тюремного заключения.