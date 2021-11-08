Скандал в звездном семействе обострился

Недавно дочка знаменитой российской певицы Маши Распутиной сделала страшное признание. По словам девушки, ее домогался старший брат. Во время тех разборок Роман напал на свою сестру Машу в прямом эфире. В итоге выяснилось, что девушка серьезно пострадала.



Маша Распутина-младшая заявила, что после побоев пошла к медицинским специалистам, чтобы узнать, какой ущерб ее здоровью нанес родственник. Оказалось, что удары были такой силы, что серьезно ранили звездную наследницу.

"Выявились скрытые повреждения внутренних органов", – рассказал представитель пострадавшей.

Теперь Маша намерена судиться с Романом. Как только медицинские специалисты определят степень тяжести повреждений, девушка отправится в суд. Распутина-младшая всерьез настроена наказать родственника по всей строгости российского законодательства.

Напомним, Роман является сыном мужа исполнительницы хита "Роза чайная" Виктора Захарова от первого брака. По словам Марии, сводный брат приставал к ней, когда девушке было всего 17 лет. При этом Распутина-старшая отказалась встать на защиту дочки, а лишь посоветовала ей как можно меньше общаться с опасным родственником.

К слову, недавно супруга Маши Распутиной забрали в больницу. Скандальные события в семье негативно повлияли на состояние здоровья мужчины.