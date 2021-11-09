Женщина призналась, что провела с семьей Примадонны лучшие годы

Звездная домработница Людмила Дороднова запомнилась публике тем, что долгое время работала у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Ларисы Мондрус. О своей судьбе женщина поведала журналистам, которым призналась, что попала к Примадонне вовсе не случайно.

В 1979 году Дороднова придумала, как ей осуществить эту затею. Она давно работала с эстрадной певицей Тамарой Миансаровой и знала девушку, которая разрисовывала ткани – кое-какие материалы, как оказалось, были предназначены для Пугачевой. Людмила сама вызвалась везти заготовленное певице, а на встречу еще и пришла с бутылкой коньяка. Примадонна, по словам домработницы, до сих пор вспоминает ту встречу.

На работу Алла взяла бойкую женщину не сразу. Через бывшего супруга Миансаровой той удалось добиться оформления.

"Вот тут действительно началось мое счастливое житье-бытье. Самые лучшие годы я прожила с Аллой", – вспоминает Людмила.



Дороднова помнит, как Пугачева покоряла вершины отечественной эстрады, сходилась и разводилась с мужчинами. Она помогала ей воспитывать дочку Кристину, а затем и внука Никиту Преснякова. Во время ее оформления Орбакайте было уже восемь лет. Девочку воспитывала бабушка. Люся же водила ее в школу и нередко забирала. Наследница Аллы очень любила Людмилу – та ее баловала. Хорошие отношения были и с внуком Никитой. Ребенок иногда капризничал, однако после сказки, прочитанной домработницей, послушно ложился спать.

Людмила рассталась с Пугачевой еще в 2005 году – так сложилось, что после развода с Киркоровым домработница осталась работать у Филиппа. С прошлого года Люся на пенсии. Сейчас она смотрит телевизор, просматривая передачи со своими бывшими работодателями.

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