Исполнитель уже добился компенсации от туроператора

Звездный исполнитель Филипп Киркоров вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией не смог вылететь из Дубая. Оказалось, что у семейства отсутствовали необходимые ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом король российской эстрады днем ранее на своей странице в социальных сетях.

В результате дети пропустили школу. Однако Филипп спокоен: никто их ругать не будет, потому что причина весьма уважительна – на рейс они не смогли сесть вовсе не по собственной прихоти.

"У нас отсутствовал ПЦР-тест", – пояснил исполнитель для поклонников в "Сториз".



На этот раз Киркорову и детям придется вылететь из Эмиратов через Абу-Даби – там пока что установлены иные правила для туристов, пишет 5-tv.ru.

Несколькими днями ранее исполнитель собирался прилететь домой после выступления на местном концерте. Однако Киркорову сообщили, что для вылета авиакомпания требует у пассажиров тест на коронавирусную инфекцию – увы, к такому он был не готов. Сам звездный музыкант уверен, что в сложившейся ситуации ответственность должен нести туроператор – как полагает Киркоров, компания ввела его в заблуждение, заявив, что в ПЦР-тесте нет необходимости. Затем перед музыкантом извинились, предоставив в качестве компенсации виллу на день.

Артист, однако, признался, то его вовсе не расстроила перспектива задержаться на отдыхе – он был вовсе не против еще понежиться какое-то время в отеле, хотя детей и ждут в школе. Однако директор, уверен музыкант, с пониманием отнесется к ситуации.

Ранее в Сети появились слухи, что из-за чрезмерной нагрузки Филипп стал испытывать проблемы с голосом.

