Наследников миллиардера пока безуспешно пытаются приобщить к искусству

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. После расставания двое детей остались жить с матерью. Основательница музея современного искусства Garage рассказала, как воспитывает восьмилетнюю Лею и 11-летнего Аарона Александра.

Сама бывшая жена Абрамовича не слишком активна в социальных сетях. И этому же учит своих детей. Она понимает, что в современных реалиях без Интернета никуда, но все-таки ограничивает время, которое ее наследники проводят в Сети. На выходных Лее и Аарону Александру разрешено брать телефон в руки только на 40 минут: первая половина времени уходит на переписку с друзьями, другая – на игры.

Также Жукова старается приобщать сына и дочь к искусству, но пока у нее не слишком это получается, пишет Общественная служба новостей. И хотя детей с раннего возраста водят по самым лучшим музеям в разных уголках планеты, к прекрасному они пока равнодушны. Однако Дарья уверена, что это нормально, тем более, что порой походы по выставкам бывают успешными.

"Не так давно мы побывали в лос-анджелесском LACMA, на выставке японца Еситомо Нары. Купили детям футболки с его рисунками – они теперь их не снимают",

– поделилась брюнетка.

Ранее светская обозревательница Божена Рынска рассказала, почему Жукова и Абрамович расстались. Блогер также раскрыла личность новой избранницы миллиардера.