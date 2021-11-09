На кону стояла жизнь ее дочери

Лариса Долина славится своим сильным и упорным характером. Бороться до последнего певица готова не только в рабочих вопросах. Однажды королева русского джаза выкрала из больницы свою новорожденную дочь, жизнь которой была под угрозой.

Спустя три дня после родов маленькую Ангелину увезли в другую больницу, при этом ничего не объяснив Долиной. Материнское сердце подсказало, что с малышкой что-то не то. Тогда Лариса Александровна вместе с Анатолием Миочинским поехали по московским больницам, намереваясь найти дочь.

Изначально Долину не хотели пускать к дочери, но тогда разъяренная певица пообещала, что снесет все на своем пути, но обязательно доберется до Ангелины. Врачам пришлось отступить, поэтому в скором времени семья воссоединилась.

Малышка лежала в Морозовской больнице. Условия были ужасными: крошечный бокс, в котором ползали тараканы. Также у девочки держалась высокая температура. Когда артистка поинтересовалась у врачей, почему они никак не лечат ее наследницу, медики лишь отмахнулись, сказав, что все нормализуется само собой.

Тогда звезда российской эстрады поняла, что нужно бежать, иначе исход может быть плачевным. Благо, палата располагалась на первом этаже. Когда муж Долиной был на месте, певица вылезла из окна вместе с маленькой дочкой на руках. Пара тут же вызвала врача, который и сказал, что у Ангелины желтуха.

Выхаживала девочку артистка самостоятельно. Постепенно ее состояние пришло в норму.

Ранее Долина устроила скандал на премии из-за украшения за четыре миллиона рублей.