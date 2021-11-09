Веселые и богатые: сколько зарабатывают выпускники КВН

Дмитрий Хрусталев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Сергей Светлаков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press/ www.globallookpress.com Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Гарик Мартиросян. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Марина Федункив. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Чувство юмора помогло комикам преумножить свои доходы

Накануне, 8 ноября, Клуб веселых и находчивых отмечал свой юбилей – 60 лет в эфире. За этот период КВН "выпустил" множество звезд, которые и по сей день блистают на экранах. Журналисты выяснили, сколько зарабатывают одни из самых ярких воспитанников шоу. 

Дмитрий Хрусталев

Дмитрий Хрусталев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

После КВН Хрусталев не перестал заниматься юмором. Долгое время он был участником Comedy Womаn. Сейчас же комик не только является соведущим Ивана Урганта в его вечернем шоу на Первом канале, но и играет в кино, ведет корпоративы. Дмитрий получает около 100 тысяч в день, а желание видеть его в качестве ведущего на частной вечеринке обойдется заказчику в один миллион рублей. 

Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press/ www.globallookpress.com

Этот "уральский пельмень" стал, пожалуй, одним из самых успешных. В год он получает около трех миллионов долларов. Светлаков не стал ограничиваться только юмором. Он также активно ведет различные шоу, снимается в кино. Также Сергей находит время на продюсирование и ресторанный бизнес. 

Павел Воля

Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Известность Воле принес не сколько КВН, сколько Comedy Club, резидентом которого он является и по сей день. Также он пробовал себя в качестве актера, поэта. Иногда комик дает сольные концерты. Его ежегодный доход составляет около 160 миллионов. 

Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Настоящую известность Харламову принес не КВН, а Comedy Club. Спустя время комик решил попробовать себя в роли в качестве актера и продюсера, а не так давно он открыл свою сеть ресторанов быстрого питания. Это приносит выпускнику шоу 130 миллионов рублей в год.

Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Создатель Comedy Club тоже может похвастаться достойными доходами. Продюсер зарабатывает около двух миллионов долларов в год. 

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com

Участница Comedy Woman тоже с каждым годом покоряет все новые и новые вершины. Растет и ее доход. По данным "Вечерней Москвы", артистка получает 1,2 миллиона долларов в год.

Марина Федункив 

Марина Федункив. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com

Звезда "Реальных пацанов" тоже начала свой путь с КВН. Также Федункив активно работает на корпоративах, за проведение которого придется заплатить от 700 тысяч рублей. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как сложилась жизнь самых известных игроков КВН. 

Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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