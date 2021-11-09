Чувство юмора помогло комикам преумножить свои доходы

Накануне, 8 ноября, Клуб веселых и находчивых отмечал свой юбилей – 60 лет в эфире. За этот период КВН "выпустил" множество звезд, которые и по сей день блистают на экранах. Журналисты выяснили, сколько зарабатывают одни из самых ярких воспитанников шоу.

Дмитрий Хрусталев

После КВН Хрусталев не перестал заниматься юмором. Долгое время он был участником Comedy Womаn. Сейчас же комик не только является соведущим Ивана Урганта в его вечернем шоу на Первом канале, но и играет в кино, ведет корпоративы. Дмитрий получает около 100 тысяч в день, а желание видеть его в качестве ведущего на частной вечеринке обойдется заказчику в один миллион рублей.

Сергей Светлаков

Этот "уральский пельмень" стал, пожалуй, одним из самых успешных. В год он получает около трех миллионов долларов. Светлаков не стал ограничиваться только юмором. Он также активно ведет различные шоу, снимается в кино. Также Сергей находит время на продюсирование и ресторанный бизнес.

Павел Воля

Известность Воле принес не сколько КВН, сколько Comedy Club, резидентом которого он является и по сей день. Также он пробовал себя в качестве актера, поэта. Иногда комик дает сольные концерты. Его ежегодный доход составляет около 160 миллионов.

Гарик Харламов

Настоящую известность Харламову принес не КВН, а Comedy Club. Спустя время комик решил попробовать себя в роли в качестве актера и продюсера, а не так давно он открыл свою сеть ресторанов быстрого питания. Это приносит выпускнику шоу 130 миллионов рублей в год.

Гарик Мартиросян

Создатель Comedy Club тоже может похвастаться достойными доходами. Продюсер зарабатывает около двух миллионов долларов в год.

Екатерина Варнава

Участница Comedy Woman тоже с каждым годом покоряет все новые и новые вершины. Растет и ее доход. По данным "Вечерней Москвы", артистка получает 1,2 миллиона долларов в год.

Марина Федункив

Звезда "Реальных пацанов" тоже начала свой путь с КВН. Также Федункив активно работает на корпоративах, за проведение которого придется заплатить от 700 тысяч рублей.

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