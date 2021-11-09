Скончался актер Сергей Ефимов

Скончался актер Сергей Ефимов
Сергей Ефимов. Кадр из фильма "Идеальный выбор"
Артисту было 65 лет

Не стало Сергея Ефимова. Актер скончался в Санкт-Петербурге на 66-м году жизни. 

Точная причина смерти неизвестна, сообщается лишь, что артист скончался от болезни, пишет "МИР24". Также в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского, в котором Ефимов проработал долгое время, уточнили, что не стало актера в клинике Святого Луки. О месте и времени прощания пока не сообщается. 

В 1978 году Сергей Викторович окончил Ярославский театральный институт. После этого был принят в труппу Северодвинского драматического театра. Также трудился в театрах Архангельска, Уфы. 

С 1997 стал играть нас сцене Новгородского академического театра драмы имени Достоевского. 

В качестве актера кино Ефимов попробовал себя совсем недавно. Дебютировал в новом амплуа артист в 2016 году. За этот период он успел сняться в пяти картинах. В текущем году вышли две работы с его участием: "Двойная петля" и "Идеальный выбор". Зрители также могут знать его по сериалу "Открытая дверь", фильмам "Напарницы", "Алиса против правил". 

Источник: "Кино-Театр.ру" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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