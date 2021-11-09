Адвокат раскрыла детали расследования гибели дочери Конкина

Адвокат раскрыла детали расследования гибели дочери Конкина
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Актер намерен добиться максимального наказания для виноватых в смерти наследницы

Софии Конкиной не стало в сентябре прошлого года. Наследница знаменитого актера утонула в одном из столичных бассейнов. Адвокат рассказала, как проходило расследование, длившееся около года. 

Виноватой считают учредителя и управляющую фитнес-клуба Анну Андрианову, но женщина свою вину отрицает. 

"Извинения не принесены, человек не признал свою вину, не раскаялся, вред моральный и материальный не возместил. Мы видим, что отношение обвиняемой Андриановой остается достаточно циничным к такой трагедии", 

– рассказала Юлия Нитченко в разговоре с "Москвой 24". 

В ходе расследования было проведено две экспертизы, которые доказали, что причиной смерти стало попадание воды в дыхательные пути Конкиной. Иными словами, хоть и скончалась София в больнице, виноваты в этом владельцы бассейна. Также не стоит забывать о том, что девушке не смогли вовремя оказать первую медицинскую помощь. 

Юристы намерены добиваться максимального наказания – лишения свободы на шесть лет. Пока Андрианова находится под запретом на совершение определенных действий, но в скором времени дело будет передано в суд, где и будет определена судьба владелицы фитнес-клуба. 

Ранее стало известно, как складывается жизнь внучки Конкина после смерти матери. 

Источник: "Москва24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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