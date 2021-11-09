Оказалось, экс-бойфренд был недоволен решением актрисы лететь в космос

Знаменитая российская актриса Юлия Пересильд получила еще одну мощную дозу популярности после первого в истории полета киноэкипажа в космос. Любопытно, что артистка могла бы лишиться возможности лично побывать на МКС, если бы послушалась бывшего возлюбленного, известного режиссера Алексея Учителя.



Сейчас Юлия растит прекрасных дочерей от Алексея. Пара давно распалась, однако сумела сохранить близкие, дружеские отношения. Выяснилось, что Учитель выступил против космической экспедиции матери своих детей, потому что очень переживал за ее безопасность.

Впрочем, несмотря на теплые отношения, мнение бывшего возлюбленного по таким судьбоносным вопросам Юлию уже не интересует.

"Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву?" – удивляется знаменитость в беседе с Екатериной Гордеевой на ее шоу "Скажи Гордеевой".

Пересильд отметила, что в ее отношениях с Учителем было немало ссор. Теперь же пара распалась, и бывшим влюбленным больше нечего делить, а значит и поводов для конфликтов у них нет.

Также в свежем интервью Пересильд рассказала, как отъезд матери пережили ее дочки. Оказалось, младшая наследница Юлии во время экспедиции сломала руку, что долго скрывали от актрисы. Слава богу, все прошло благополучно, ребенок активно идет на поправку.

Любопытно, что в российском шоу-бизнесе нашлись люди, которые не верят в достоверность космического полета артистов. Так, актер Станислав Садальский объявил, что киноэкипаж снимал свою экспедицию в театральных павильонах, и вся история с космосом – это вранье.